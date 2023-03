Tim Wellens kende op een zeer slecht moment pech in Strade Bianche: "Pijnlijk"

Tim Wellens was opnieuw goed in de Strade Bianche. Maar de Belg kende pech met een gebroken stuurpen en zijn wedstrijd was voorbij.

Tim Wellens was bij UAE Team Emirates de vooruitgeschoven man na het forfait van Tadej Pogacar. Wellens zat ook mee in een groep met grote namen, maar kende dan pech. "Mijn stuur kwam los. Als je lost door slechte benen, dan kun je daar mee leven. Gelost worden door mechanische pech is pijnlijk", zegt Wellens bij Sporza. Wellens moest verder op de fiets van een ploegmaat, maar die was iets kleiner dan de zijne. Maar eens uit de achtervolgende groep was het nog moeilijk voor Wellens om terug te keren. (Weer) geen resultaat Wellens voelde zich supergoed en wilde de koers hard maken op zo'n 25 kilometer van de streep, maar daartoe is hij nooit gekomen. "Dat dit toch vertrouwen geeft voor wat nog komt? Ja, maar je kunt niet elk weekend spreken over goeie benen en dan geen resultaat halen", is Wellens toch streng voor zichzelf. Wellens bolde uiteindelijk als 13de over de streep.