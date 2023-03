🎥 Gerben Thijssen haalt het in een fotofinish van Caleb Ewan en wint de GP Monseré

Gerben Thijssen heeft de GP Jean-Pierre Monseré gewonnen. In de massasprint remonteerde hij Caleb Ewan in de laatste meters. Er was een fotofinish nodig om de winnaar aan te duiden.

Een dag na de GP Criquielion was het tijd voor de GP Jean-Pierre Monseré. De start was in Ichtigem en dan ging het snel naar Roeselare om daarna 3 grote plaastelijke ronden te rijden. Onderweg moesten de renners over de Hoogledeberg, de Ruidenberg, de Lookhuisstraat en de Gitsberg. Die laatste lag op 9 km van de streep.

Na wat geharrewar reed een vroege vlucht met 9 renners weg. Daarbij zat met Thibau Verhofstadt ook een Belg in de kopgroep. Samen kregen ze zo'n 2,5 minuten van het peloton waar de sprintersploegen, met onder meer Team DSM en Lotto Dstny, controleerden.

Op zo'n 40 km van de streep ging in het peloton de gashendel helemaal omhoog. Door de smalle wegen begon het te scheuren en de vroege vlucht werd op zo'n 25 km van de streep gegrepen. Daarna kwam de windstilte in het peloton even terug. Zo kon een achtervolgende groep terug komen aansluiten.

Net voor de laatste keer de Gitsberg was er nog een uitval van een renner van Jaap Roelen van Metec, maar die droeg niet ver. Verder was er geen mogelijkheid meer om de massasprint te ontlopen. De voorbereiding was chaotisch, maar op het laaste moment kwam Lotto Dstny op kop. Caleb Ewan ging langs de koord aan. Gerben Thijssen kwam op het einde nog opzetten en klopte Ewan nipt op de streep. Ewan werd als 1e als winnaar aangeduid, maar na minuten beraadslagen werd Thijssen als officiële winnaar aangeduid.