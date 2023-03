Caleb Ewan baalt in de GP Monseré opnieuw: "Had ik maar langere armen"

Caleb Ewan is na een fotofinish in de GP Jean-Pierre Monseré als 2e aangeduid. Nochtans werd hij eerst als winnaar aangeduid.

Het was opvallend na de finish. Caleb Ewan werd als winnaar van de GP Jean-Pierre Monseré geïnterviewd. Even later werd Gerben Thijssen als winnaar aangeduid. Zo mocht Ewan achteraf als 2e nog eens een interview geven.

Ook in de UAE Tour was hij al eens als winnaar teruggefloten geweest. "Dit is niet geweldig. Het lijkt wel het thema van het jaar te zijn", refereerde Ewan tijdens zijn 2e flashinterview naar de UAE Tour. "Had ik maar wat langere armen om sneller te sprinten. Maar ja, het is wat het is en het is het leven van een sprinter."

Ondanks de ontgoocheling bleef Ewan strijdvaardig: "Mijn vorm is goed en over 2 weken is het Milaan-San Remo waar de sprint belangrijk is. Die moet wel nog wat beter. Dat is zeker. Ik ben er dit jaar al een paar keer dichtbij geweest, maar kom elke keer net wat te kort."