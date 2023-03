Julian Alaphilippe rijdt een anonieme Strade Bianche: "Toch erg tevreden"

Julian Alaphilippe heeft er een anonieme Strade Bianche opzitten. Al slaat hij niet in paniek.

Op de strook van Monte San Marie moest Julian Alaphilippe al lossen. Uiteindelijk kwam hij anoniem en met bijna 6 minuten na de winnaar als 43e binnen.

"Het is altijd een plezier om hier te zijn", vertelde de winnaar van 2019 aan Cyclism’Actu. "Maar het was geen geweldige dag. Op de Monte San Marie moet je goede benen hebben en die had ik niet."

Bij Sporza klonk Alaphilippe nog positief: "Het was geen superdag, maar ik ben toch erg tevreden. Ik hoop dat het vanaf nu alleen maar beter zal gaan."

Het is best dat het voor Alaphilippe beter zal gaan, want de Vlaamse klassiekers komen eraan. "Er is niets waar ik me zorgen om moet maken. Er zijn ergere dingen in het leven", bleef hij strijdvaardig.

Via de Tirreno-Adriatico zal Alaphilippe het voorjaar verder voorbereiden. Nadien rijdt hij nog Milaan-San Remo, de E3 Saxo Classic, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Nadien komen de heuvelklassiekers.