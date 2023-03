Tim Merlier rondt in de openingsrit van Parijs-Nice het ploegwerk van Soudal Quick-Step af

Tim Merlier heeft de openingsetappe van Parijs-Nice gewonnen. Hij rondde in de massasprint het werk van zijn ploegmaats af. Arnaud De Lie werd 5e.

Parijs-Nice begon zoals de laatste jaren opnieuw in het departement van Yvelines. De start en aankomst lagen in La Verrière. Een sprint was zeker een mogelijkheid, maar er waren onderweg enkele steile beklimmingen. Dat boot mogelijkheden om de sprint te ontlopen.

Het was even wachten op de 1e aanval van de dag, maar uiteindelijk trokken 2 renners op avontuur. Zij kregen 4 minuten van het peloton waar de sprintersploegen controleerden en geleidelijk aan werd het verschil met het kopduo kleiner. Op zo'n 30 km van de streep was alles weer samen.

Nadien viel Neilson Powless tot 2 keer toe aan. Bij zijn 2e poging reed hij zo'n 20 seconden bij elkaar. Het peloton liet hem even sudderen, maar in de aanloop naar het laatste klimmetje werd hij weer gegrepen. Tadej Pogacar deed mee voor de tussensprint (voor de bonificatieseconden) op de top van die laatste klim en reed met Pierre Latour en Jonas Vingegaard door. Al werkte die laatste niet mee.

Soudal Quick-Step zette de achtervolging voor Tim Merlier in. Latour versnelde nog eens en Pogacar en Vingegaard lieten lopen. Op 2 km van de streep werd ook Latour ingelopen en zo gingen we naar een massasprint. Merlier liet het gat voor Florian Sénéchal vallen. Zo moest Bora-Hansgrohe aangaan. Merlier kwam in de laatste bocht goed uit het wiel en won met een lengte voorsprong voor Mads Pedersen. Achter hem reed Arnaud De Lie nog een sterke sprint. Hij legde beslag op plaats 5.