Trek-Segafredo doet het héél anders dan ploeg van Kopecky wanneer twee teamgenotes samen naar finish gaan

Lotte Kopecky ging in de Strade Bianche samen met teamgenote Vollering naar de finish. De twee spurtten voor de winst en er kwam een fotofinish aan te pas. Trek-Segafredo doet het in zulk scenario op een heel andere manier.

Dat is gebleken in de Trofeo Oro. Dat is ook een eendagskoers in Italië, maar dan eentje van 1.1-categorie. Trek-Segafredo heerste in deze wedstrijd. Ploegmaats Gaia Realini, op de foto hierboven nog in een truitje van haar vorige werkgever, en Amanda Spratt hadden aan de aankomst een voorsprong van bijna twee minuten op de rest.

AFSPRAAK

Het was dan ook de vraag hoe zij het zouden aanpakken. Bij Trek-Segafredo was er wel iets afgesproken: Realini mocht in haar thuisland de overwinning pakken. De Italiaanse Realini en de Australische Spratt kwamen al vierend over de streep.

Hoewel het voor de toeschouwers misschien wat jammer was dat er niet tot op de streep gestreden werd voor de zege, blijft de ploegcohesie zo wel gegarandeerd. Bij SD Worx gingen Kopecky en Vollering de spurt met elkaar aan, maar kwamen er nadien wel wat woorden aan te pas. Cofidis-renster Alzini won in de Trofeo Oro nog de sprint van de achtervolgers voor de derde plaats.