Voor Arnaud De Lie had in de openingsetappe van Parijs-Nice er meer kunnen ingezeten hebben: "Ik moest vol in de remmen"

Arnaud De Lie is in de openingsetappe 5e geëindigd. Nochtans moest hij van heel ver komen.

Het was voor Arnaud De Lie zaaks om de steile hellingen in de openingsetappe van Parijs-Nice te overleven. "Na de laatste klim bleven we als team kalm en toen alles weer samen kwam, brachten ze me terug naar voren", liet De Lie via de kanalen Lotto Dstny weten

"Het was een hectische sprint", ging De Lie verder. "Op een bepaald moment moest ik vol in de remmen en daarbij verloor ik enkele posities."

Toch kwam De Lie er nog goed uit en reed hij een sterke sprint. Hij jumpte nog voor de 2e plaats, maar het werd uiteindelijk een 5e plaats. "Daar ben ik tevreden mee en ik kijk al uit naar de volgende etappe", besloot hij.