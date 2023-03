Sam Welsford pakt de zege in de GP Criquielion: "Er gaan er nog volgen"

Sam Welsford was op het einde van de GP Criquielion de sterkste. Hij won de sprint voor Milan Menten en is hoopvol voor de toekomst.

In de GP Criquielion waren de slotkilometers chaotisch. Er was nog een valpartij en daardoor begon de sprint vroeg. Sam Welsford had uiteindelijk de beste timing en won zo de wedstrijd.

"Mijn ploegmaats hielden me goed voorin en reageerden op de uitvallen", liet Welsford via zijn ploeg weten. "De finish liep eerst op en vlakte uiteindelijk uit. Daarom wou ik niet te vroeg aan mijn sprint beginnen. Ik wist dat ze van achter me uit zouden komen. Dus ik liet er enkelen passeren." Daarna begon Welsford zijn sprint en won hij die.

Het is de 1e zege van Welsford op Belgische bodem. "De Belgische koersen liggen me", vertelde de Australiër van Team DSM aan Sporza. "Dit is alvast een mooi begin en er gaan er nog volgen."

Welsford rijdt nog de GP Jean-Pierre Monseré, Nokere Koerse, de Bredene Koksijde Classic, de Classic Brugge-De Panne en de Scheldeprijs. Hij zit al aan 3 zeges dit seizoen. Eerder won hij ook al 2 ritten in de Ronde van San Juan en daar klopte hij onder meer Fabio Jakobsen, Sam Bennett en Fernando Gaviria in de sprint.