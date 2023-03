🎥 Mads Pedersen (Trek-Segafredo) wint chaotische massasprint in Parijs-Nice, Merlier is zijn leiderstrui kwijt

Opnieuw sprinten in de tweede etappe van Parijs-Nice. Mads Pedersen was daarin de sterkste.

Net zoals in de eerste etappe was het opnieuw aan de sprinters in Parijs-Nice. Slechts één renner durfde het aan om in de aanval te trekken, de Deen Jonas Gregaard van Uno-X.

De Deen kreeg net geen vijf minuten van het peloton. Op zo'n 55 kilometer van de streep was zijn vlucht dan ook al voorbij. De Deen pakte wel de bergtrui mee en kreeg de prijs van strijdlust.

Net als maandag pakte Tadej Pogacar onderweg weer 6 seconden bonificatie mee en heeft ondertussen al twaalf seconden voorsprong op Jonas Vingegaard.

Pedersen de beste in sprint

Alles werd klaar gemaakt voor een sprint, maar die werd ontregeld door een val net voor de laatste kilometer. Van Tim Merlier en Arnaud De Lie was onder meer geen sprake in de top tien.

Mads Pedersen kwam er als beste uit en klopte Kooij en Cort in de sprint. Tim Merlier speelt zijn leiderstrui kwijt aan Pedersen. Hij heeft twee seconden voorsprong op Pogacar en vier op Merlier. Trek-Segafredo mag dinsdag als laatste starten in de ploegentijdrit.

