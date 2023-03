Commotie na beelden finish GP Monseré: Caleb Ewan betwist de uitslag en Thomas De Gendt doet oproep aan UCI

Was de uitslagen in de GP Monseré wel juist? Daarover is een discussie aan de gang. Caleb Ewan is niet zeker of hij wel tweede werd.

Zo staat het nochtans wel in de officiële uitslag. Gerben Thijssen is uitgeroepen als winnaar na een finishfoto, voor Caleb Ewan. Op sociale media zijn echter beelden opgedoken van een finishfoto met belabberde kwaliteit en op sommige afbeeldingen kan ook de vraag gesteld worden of de aankomstlijn niet schuin getrokken is. Uiteraard zijn ze vooral in het kamp van Lotto-Dstny niet tevreden. Ewan deelde een afbeelding waarop het lijkt alsof zijn voorwiel als eerste over de meet komt. "Ik denk dat ik gewonnen heb", schrijft de Australische sprinter. "Wat denken jullie?" Uci should take a second look. — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) March 5, 2023 Ewan krijgt bijval van zijn ploegmaat Thomas De Gendt op Twitter. "De UCI zou hier nog eens naar moeten kijken", aldus De Gendt.