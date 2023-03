"De eerste keer dat ik dit meemaak": onaangename verrassing voor De Cauwer en Vannieuwkerke de dag na de Strade

Zelfs als je José De Cauwer of Karl Vannieuwkerke heet, kan je al eens een onaangename verrassing meemaken. Dat was het geval een dag na de Strade Bianche.

De commentatoren waren in Italië om de wedstrijd te verslaan voor Sporza. Ze waren zondag op weg naar hun wagen om zo naar de luchthaven te gaan. Alleen was er nog een Gran Fondo-wedstrijd die langs de straten van Siena passeerde. Aangezien een politieagent weigerde om De Cauwer en Vannieuwkerke 300 meter naar beneden te begeleiden, restte er hen niets anders om langs de kant halt te houden.

GEEN KROKETTEN

Vannieuwkerke kon het nog wel zodanig relativeren dat hij het vastlegde op video. José De Cauwer kon het toch allemaal maar moeilijk geloven. "Ongelooflijk. Sukkelaars. Het probleem is dat we vaststaan op een parking. De eerste keer in mijn leven dat ik dit meemaak. Hoe geraken we thuis? Dat ze het vuur onder de kroketten maar afzetten thuis."

Al was het niet allemaal negatief: een hoop Belgische fietsers zagen José en Karl langs de kant van de weg staan en begroetten hen vriendelijk.