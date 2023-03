Organisatie GP Jean-Pierre Monseré bijt van zich af na vele kritiek over finishfoto en wijst echte schuldige aan

De GP Monseré blijft voor beroering zorgen. De sprint tussen Caleb Ewan en Gerben Thijssen was heel nipt en een finishfoto moest uitsluitsel geven, maar andere foto's deden de discussie nadien weer oplaaien.

Eerst werd Caleb Ewan (Lotto-Dstny) uitgeroepen tot winnaar in de GP Monseré, maar dat werd even later toch Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty). Maar Ewan zelf deelde enkele foto's waarop het lijkt dat hij wint.

Er doken de finishfoto en de kronkelende eindstreep bleven nadien voor discussie zorgen.

Here’s another one. If anyone’s got photo of big G clearly beating me it would actually make me feel a bit better to be honest🙈 pic.twitter.com/Zko46pUQI6 — Caleb Ewan (@CalebEwan) March 5, 2023

Lateral image of the finish in #GPMonsere23 has surfaced, just in case someone wants to analyse and make a 10-tweet thread. 👀



By the way, is that finish line even straight? pic.twitter.com/nimTz3yGjU March 5, 2023

Organisatie reageert

De organisatie van de GP Monsére heeft nu gereageerd op de hele discussie. "Gisteren, zondag 5 maart, kende onze Grote Prijs Monseré een mooie finale en ontknoping. Als organisator zijn dan we ook blij met ons podium, waar de kwaliteit en klasse van afdruipt."

"Begrijpelijkerwijs ging veel aandacht achteraf naar de fotofinish die de winnaar moest aanduiden. Als inrichter hebben wij zelf geen verantwoordelijkheid in de organisatie van deze finishlijn en de finishfoto", klinkt het.

De organisatie wijst de volgens hen echte schuldige aan. "Deze taak dient te gebeuren door de Belgische Wielerbond en de UCI."

"Onze opdracht als inrichter is prioritair het aanbieden van een veilige omloop waar we, ter nagedachtenis aan Jean-Pierre Monseré, wielertalenten de kans willen geven om te schitteren."