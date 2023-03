Tim Merlier is gele trui alweer kwijt in Parijs-Nice na pech in slotkilometer en ziet het nog somber in

Tim Merlier won de eerste rit in Parijs-Nice en veroverde zo de gele leiderstrui. Maar een dag later is hij die alweer kwijt.

Er stond behoorlijk wat wind in de tweede etappe van Parijs-Nice. Er was dan ook het gevaar van waaiers, maar die kwamen er uiteindelijk niet. Toch was het weer heel erg nerveus, gaf ook Tim Merlier toe. De Belgische kampioen kende pech, net op een cruciaal moment in de koers. "Op een kilometer van de finish viel ik bijna op het punt dat de nadarhekken begonnen. Iedereen remde een klein beetje, ik moest ook remmen. Mijn ketting liep eraf en ging er niet meteen weer op", zegt Merlier bij Het Nieuwsblad. Merlier kreeg zijn ketting er uiteindelijk toch weer op en sprintte in de achtergrond nog mee en werd 14de. Maar zijn gele leiderstrui is Merlier wel kwijt aan winnaar Mads Pedersen, die dankzij zijn vier bonificatieseconden van zondag de trui overneemt. Geen kansen meer? De echte sprinterskansen zijn nu wel voorbij in Parijs-Nice, woensdag en donderdag ligt er op zo'n 30 kilometer van de meet nog een klimmetje. "Ik denk dat het voor mezelf moeilijk wordt om deze week nog een rit te winnen", zegt Merlier nog.