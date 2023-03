Stijn Steels over de experimentele ploegentijdrit in Parijs-Nice: "Zo had het interessanter geweest"

In Parijs-Nice is er veel te doen rond de ploegentijdrit die op dinsdag doorgaat. Hij heeft nog een ander interessant voorstel.

Voor de 3e rit pakte Parijs-Nice met een atypische ploegentijdrit uit. De tijd van de ploeg wordt door de 1e renner die over de streep rijdt, bepaald en niet de 4e of 5e zoals het doorgaans is.

Op voorhand werd er al serieus gediscussieerd over het concept. Zou het nieuwe concept iets veranderen of niet? José De Cauwer ziet dan weer opties voor sterke klassementsmannen. In Het Nieuwsblad juichte Johan Bruyneel het experiment dan weer toe. Volgens hem gaat de balans van het team daardoor helemaal veranderen.

Aan de andere kant heb je onder meer Tom Boonen die er niet veel van verwacht. Net als Stijn Steels. Op Twitter reageerde hij op een voorbeschouwing van Sporza. "Er is veel gedoe voor iets wat tot in het slot weinig verschil zal maken. Het was interessanter geweest, als er een beklimming in het parcours zat. Zo krijg je de klimmers tegenover de sprinters die normaal goed zijn in ploegentijdrit", schreef hij.