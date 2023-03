Fabio Jakobsen heeft een niet mis te verstane boodschap voor Patrick Lefevere

Fabio Jakobsen pakte dinsdag zijn tweede ritzege van het jaar. Hij lijkt in een hevige strijd met Tim Merlier verwikkeld. Die heeft al vier zeges achter zijn naam.

Soudal-QuickStep heeft met Tim Merlier en Fabio Jakobsen twee topsprinters in huis. Het enige wat die mannen willen doen is ritzeges pakken en dat liefst van al in de Tour de France, het hoogtepunt van het wielerjaar.

Jakobsen ligt niet wakker van het feit dat Merlier al vier zeges telt en hij nog maar twee. “Het is nu nog maar lente, dus ik bekijk het dag voor dag. Ik heb vorig jaar laten zien dat ik in de Tour kan winnen, dus als ik een soortgelijke voorbereiding heb, ben ik er klaar voor om weer voor ritzeges te strijden”, klinkt het.

Bovendien is Jakobsen ook einde contract en zou het wel eens kunnen dat dit niet vernieuwd wordt richting 2024. “Ik zit nu al zes jaar in deze ploeg en concurrentiestrijd is er altijd geweest. Ik ben van onderaan begonnen, heb mezelf naar boven gevochten en heb altijd gestreden tegen topsprinters in dit team. Dat was vorig jaar niet anders. Het is een privilege voor Patrick en QuickStep dat ze een keuze kunnen maken.”