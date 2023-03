Jumbo-Visma streng voor Jonas Vingegaard na mislukte aanval en counter van Tadej Pogačar in Parijs-Nice

Jonas Vingegaard heeft in de eerste bergrit van Parijs-Nice een eerste tik gekregen van Tadej Pogacar. Vingegaard ging eerst zelf aan, maar liep nadien op een counter.

In de eerste bergrit in Parijs-Nice viel Vingegaard op zo'n vier kilometer van de streep aan, Pogačar pareerde en wachtte nadien op de rest van het peloton. Toen Pogačar even later in de tegenaanval ging op Gaudu, kreeg Vingegaard het gat net niet dicht.

De Deen kraakte in de slotkilometer en moest 43 seconden toegeven op Pogačar. Ploegleider Grischa Nierman gaf nadien uitleg. "Ons doel was natuurlijk het veroveren van de gele trui met Jonas vandaag. Jonas voelde zich heel sterk op het moment dat hij aanviel en waagde zijn kans."

"Wellicht had hij die demarrage op dat moment niet moeten plaatsen. Toen Pogačar vervolgens een aanval plaatste, ging Jonas een beetje over zijn limiet en kon hij niet meteen het gat dichten", zegt Niermann.

Jumbo-Visma geeft nog niet op

Voor de rit had Vingegaard een voorsprong van 11 seconden op Pogačar, nu staat hij weer 44 seconden achter in het klassement. "Maar we achten ons zeker niet kansloos."

"We hadden vandaag op meer gehoopt, maar nog niets is beslist. De eindwinnaar wordt pas bepaald in het slotweekend. Dan komen er nog twee mooie kansen voor Jonas", stelt Niermann nog.