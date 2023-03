Wout van Aert laat zich opmerken in finale derde rit van Tirreno-Adriatico: "Dat motiveert me"

Wout van Aert heeft zich voor het eerst getoond in Tirreno-Adriatico. Hij sprintte uiteindelijk naar de zesde plek.

Daarvoor had Van Aert zich al laten zien, toen Jumbo-Visma op 12 kilometer van de streep een waaier trok. Dat punt hadden ze vooraf al aangeduid om eens door te trekken.

Uiteindelijk was er niemand van de klassementsrenners achterop geraakt. "Ik vind het altijd plezant om zo’n waaier uit te proberen, dat motiveert me. Het eerste doel was om onze klassementsrenners wat tijd te laten winnen", zegt Van Aert bij Het Nieuwsblad.

Donderdag wacht een nieuwe kans

Het peloton kwam op zo’n vier kilometer van de streep toch nog terug, maar toen had Van Aert al teveel energie verspild om nog mee te doen voor de zege. "Ik deed wat ik kon, maar meer zat er niet in."

Donderdag is er een nieuwe kans voor Van Aert. Een klimmetje van 3 kilometer aan 7% moet vier keer beklommen worden in de laatste 50 kilometer en de rit eindigt ook daarboven.

"Dat wordt een mooie rit en hopelijk heb ik goede benen. Het is een finish die me beter moet liggen en waar ik zeker kansen heb", besloot Van Aert.