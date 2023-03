🎥 'Boys will be boys': bijna kwartier na winst Pogačar trakteren gele en groene trui publiek nog op heerlijk stukje animo

Aan de startrij leren dragers van de gele en groene trui mekaar wel beter kennen. Zouden ze daar al hebben afgesproken wat ze later zouden doen in de vierde rit in Parijs-Nice?

Het waren Magnus Cort Nielsen en Mads Pedersen die vertrokken in respectievelijk de gele en de groene trui in deze bergrit in Parijs-Nice. Beiden zullen wel begrepen hebben dat dit geen etappe ging zijn waarin ze gingen meespelen voor de prijzen.

Tadej Pogačar zette met een machtsgreep de puntjes op de i. Meer dan elf minuten nadat de Sloveen over de streep was gekomen, begaven ook Magnus Cort en Pedersen zich in elkaars buurt richting finish. Op dat moment haalden ze het kind in zich nog eens naar boven. Een sprint voor de 68ste plaats. Waarom niet, leuk spelletje!

Loved this finish from Magnus Cort and Mads P. Never forget the joy of playing. pic.twitter.com/yxJVoOfgcm — Vegar Kulset (@VegarKulset) March 8, 2023

Magnus Cort gaf als eerste aanstalte om er een sprint van te maken. Pedersen liet nadien wel blijken dat hij de sprinter was van de twee. Cort deed er nadien nog alles aan, maar de groene trui haalde het pleit. Deense frivoliteiten. Hun speciale trui zijn ze ondertussen wel allebei kwijt, al mag Pedersen het groen nog wel dragen in de koers. Pogačar staat na deze rit aan de leiding in zowel het algemene klassement als het puntenklassement.