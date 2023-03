Bram Tankink maakte door blessure kennis met 'allesweter' Patrick Lefevere en kreeg een duidelijke mail

Veel renners hebben bewondering voor de manier waarop Patrick Lefevere alles lijkt te weten over zijn renners en dat op een razendsnelle manier. Ook Bram Tankink mocht dat ooit ondervinden.

Tussen 2003 en 2007 reed Bram Tankink voor de ploeg van Patrick Lefevere. Aan het eind van 2002 had Tankink last van een geknelde zenuw aan zijn heup en hij wou op eigen houtje revalideren.

Van de dokter moest hij in de winter goed rusten en dan zou de blessure wel over zijn. Maar Tankink ging naar Peru en trok daar een maand rond met zijn rugzak. Tijdens het eerste trainingskamp, een week na zijn terugkomst van Peru, kwam de pijn alweer op.

Dat verzweeg Tankink in de hoop dat het zou overgaan. Maar tijdens de Tour Down Under in 2003 moest Tankink afstappen in rit vier omdat de pijn niet meer te houden was.

Mail van Lefevere

Tankink vloog van Australië naar huis en kreeg een mail van Patrick Lefevere. "Ik zou graag hebben dat je zonder dralen contact opneemt met Yvan Vanmol (de ploegdokter, red.) om de volgende stappen te bespreken in verband met je blessure" las Tankink voor in Patrick Lefevere. Godfather van de koers.

"Ik neem het je dan ook persoonlijk een beetje kwalijk dat je van de voorbije winter niet geprofiteerd hebt om het probleem om te lossen. Het is schitterend om als jonge kerel met een rugzak rond te trekken, maar als nuchtere Hollander zal je ook oren hebben naar mijn mening. Je zit in je 3e jaar als prof. De speeltijd is voorbij."

"In deze economisch weinig optimistische tijden moet iedere euro verantwoord zijn. De tijd dat een renner eerst een maand vakantie neemt en dan pas aan het seizoen begint, is jammer genoeg voorbij", schreef Levefere nog.

Tankink kon niet anders dan toegeven dat Lefevere toen meer dan gelijk had met zijn mail.