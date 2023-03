Mathieu van der Poel verklaart mindere dag in Tirreno-Adriatico: "Ik denk dat het duidelijk was"

Mathieu van der Poel was vooraf een van de favorieten voor de vierde etappe van Tirreno-Adriatico. Maar al in de eerste van drie plaatselijke rondes moest Van der Poel lossen.

Van der Poel loste al op de tweede van vier beklimmingen in het slot van de vierde rit van Tirreno-Adriatico. De Nederlander keerde wel nog twee keer terug in het peloton, maar speelde duidelijk geen rol van betekenis voor de overwinning.

"Ik voelde mij niet goed. Ik denk dat het duidelijk te zien was dat ik wat moeite had met het tempo. Het was een zware finish, zoals ik voor de rit ook al vertelde. Misschien té zwaar, maar ik had ook niet de beste benen", zei Van der Poel bij Eurosport.

"Ik heb etappes als deze nodig om beter te worden, maar daarvoor zijn we juist hier. Dat ging de afgelopen dagen goed, maar nu minder', zei Van der Poel nog.

"Er komen nu nog enkele zware dagen aan, maar mijn doelen liggen na de Tirreno", waarmee Van der Poel op de klassiekers doelt zoals de Ronde van Vlaanderen.