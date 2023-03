🎥 Lorena Wiebes pakt drie op een rij in ingekorte Ronde van Drenthe, massale valpartij onderweg

De Ronde van Drenthe is opnieuw een prooi geworden voor Lorena Wiebes. De Europese kampioene won de wedstrijd al voor het derde jaar op rij.

De Ronde van Drenthe is de vierde wedstrijd in de WorldTour bij de vrouwen van het jaar. Door het slechte weer werd de wedstrijd ingekort van 157 naar 96 kilometer. De start was nu op de VAM-berg, die zes keer moest beklommen worden.

Halfweg koers plots een massale valpartij. Zowat het hele peloton ging tegen de grond. Daarna vormde zich een kopgroep die het tot in de finale volhield. Maar een de voorspelde sprint kwam er toch.

🚴‍♀️🇳🇱 | Bah, wat een nare manier om de uitzending van de Ronde van Drenthe te beginnen. Het hele peloton op een hoop! 😱😱



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/EaC1UK4MjI — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 11, 2023

Geen Lotte Kopecky bij SD-Worx en dus was Europees kampioene Lorena Wiebes de kopvrouw. De Nederlandse won makkelijk met enkele lengtes voor. De Noorse Andersen werd tweede, de Nederlandse Van Der Duin derde.

Voor SD-Worx is het al de derde zege in een eendagskoers in de WorldTour op rij. Kopecky won de Omloop, Vollering de Strade Bianche en nu Wiebes dus de Ronde van Drenthe.

🚴‍♀️🇳🇱 | Wat een machtsvertoon in de sprint! Lorena Wiebes wint de Ronde van Drenthe! 🇳🇱🥇 #RondevanDrenthe



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/cHVAPjPwCh — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 11, 2023

Results powered by FirstCycling.com