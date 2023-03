Nog geen koers gereden en nu weer een opdoffer: Belgische renner moet onder het mes

Altijd jammer wanneer een Belgische renner op medisch vlak een opdoffer krijgt en onder het mes moet. Dat is het geval bij Amaury Capiot.

De zoon van Johan Capiot heeft dit jaar nog geen enkele koers gereden. Dat heeft wellicht te maken met de knieblessure die hem parten speelt. Zijn ploeg Arkéa-Samsic kwam op sociale media met een update over de Belg en dat was niet om goed nieuws te brengen.

"Amaury zal op 17 maart geopereerd worden aan zijn rechterknie", meldt de Franse wielerformatie. "Er zal later nog gecommuniceerd worden over de duur van zijn onbeschikbaarheid." In elk geval is die eerste wielerwedstrijd van het seizoen niet voor meteen.

Het moeilijke begin van 2023 volgt op een vrij goed 2022 voor Capiot. Vorig jaar won hij de GP Marseillaise en boekte hij een ritzege in Boucles de la Mayenne, naast een resem ereplaatsen zoals een zevende plek in Kuurne-Brussel-Kuurne.