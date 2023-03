De UCI start een onderzoek tegen de nummer 3 van de Strade Bianche

De UCI is een onderzoek tegen Kristen Faulkner gestart. Ze wordt ervan verdacht tijdens de Strade Bianche een glucosemeter te hebben gebruikt, wat verboden is.

In de Strade Bianche voor vrouwen was Kristen Faulkner een van de protagonisten. Ze reed lange tijd op kop en het leek er even zelfs op dat ze het zou halen, maar in de diepe finale maakten Demi Vollering en Lotte Kopecky nog de oversteek en op de slotklim lieten ze Faulkner achter zich. Zo werd Faulkner uiteindelijk 3e.

Maar mogelijk wordt die podiumplaats haar nog ontnomen. Aan de start merkten enkele toeschouwers op dat Faulkner een glucosemeter droeg. Die kan worden gebruikt om de glucosewaarden in het bloed te meten en te controleren.

Renners gebruiken het tijdens trainingen, maar tijdens wedstrijden is dat verboden. In de UCI-reglementen staat er dat apparaten die andere fysiologische gegevens vastleggen, inclusief eventuele metabole waarden, in competitie niet zijn toegestaan.

Daarom startte de UCI een onderzoek. Aan Cyclingnews liet het weten dat het momenteel de zaak onderzoekt en het overweegt om een procedure te starten. "Dat heeft mogelijk gevolgen", klinkt het.

BEWIJS

Zo zou Faulkner haar 3e plaats nog kunnen kwijtspelen. Zelf beweert ze dat ze onschuldig is. Volgens Cyclingnews heeft ze al bewijs aan de UCI gegeven, om zo haar straf te proberen ontlopen. Haar team Jayco-AlUla gaf nog geen commentaar.