Lorena Wiebes wint voor de 3e keer de Ronde van Drenthe: "Altijd controle gehad"

Lorena Wiebes heeft voor de 3e keer op rij de Ronde van Drenthe gewonnen. Zo pakte ze haar 3e zege van het seizoen. Na finish was met haar prestaties zeer tevreden.

Eerder won Lorena Wiebes al een rit in de UAE Tour en de Omloop van het Hageland. Met de Ronde van Drenthe won ze haar 2e WorldTour-wedstrijd van het seizoen.

"Het is overigens de 3e WorldTour-zege op rij voor het team", vertelde Wiebes via de sociale media van SD Worx. Daarmee doelde de Nederlandse op zeges in de Omloop Het Nieuwsblad (Lotte Kopecky) en de Strade Bianche (Demi Vollering). "Hopelijk kunnen we zo doorgaan."

Wiebes was ook heel tevreden over de prestatie van haar team: "We hebben opnieuw onze kracht laten zien en hadden altijd controle. Zo was er nooit een situatie waarin we de controle niet hadden."

Ten slotte beschreef Wiebes nog de sprint. "Na de laatste beklimming van de VAM-berg namen we de leiding en bepaalden we het tempo. Er waren wat aanvallen, maar we reageerden daar goed op. Op een gegeven moment raakte ik de trein een beetje kwijt, maar ik vond het wiel van een ploegmaat voor de laatste bocht naar links terug. Daarna koos ik zelf de rechterkant, want ik zag dat daar de ruimte was."