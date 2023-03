Concurrent vol lof: "Wout van Aert meeste indruk gemaakt, hij is favoriet voor alle koersen die eraan komen"

Wout van Aert reed voor zijn doen geen al te grote uitslagen, maar heeft wel heel veel indruk gemaakt in Tirreno-Adriatico. Vraag maar aan Julian Alaphilippe.

Dat deed Het Laatste Nieuws. En dan vooral naar zijn gebaar in de rit van zaterdag, toen Van Aert met een sterke beurt bergop de boel uitdunde. "Het was vloeken. Ik zei: goedverdoemme. Het was te veel voor me, het ging echt hard. Even later moest ik loslaten, maar op het einde heb ik het maximum gedaan om terug te komen", aldus Alaphilippe.

DOMINANTIE JUMBO-VISMA

De Fransman maakt zich geen illusies over de waardeverhoudingen in deze Tirreno. "De dominantie van Jumbo-Visma was klaar en duidelijk. Primož Roglič was ongelofelijk, maar zaterdag heeft 'Woet' het meeste indruk op me gemaakt.Toen hij op kop reed, was het echt 'incroyable'."

"Hij moet in heel goeie conditie zijn en is de favoriet voor alle koersen die eraan komen", stelt Alaphilppe, die in koersen als Sanremo en de Ronde toch één van de concurrenten van Van Aert zal zijn. "Ik had deze Tirreno echt nodig. Ik heb hard gewerkt, ik heb me kunnen testen. Ik ben gemotiveerd voor Sanremo, en voor de klassiekers die erna komen."