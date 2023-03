Is er nog plek voor een sprinter in Tourploeg van Evenepoel? "Ik ben geen Wout van Aert"

Voor de Tour van dit jaar neemt Soudal-Quick Step nog een sprinter mee naar de Tour. Maar volgend jaar is dat wellicht niet meer het geval.

In de Vuelta van vorig jaar was de volledige ploeg al afgestemd op Remco Evenepoel en dat zal dit jaar in de Giro niet anders zijn. Volgend jaar volgt wellicht hetzelfde scenario in de Tour.

Dit jaar strijden Fabio Jakobsen en Tim Merlier voor een plekje in de Tourploeg, maar Jakobsen weet dat er volgend jaar wellicht geen plaats meer is.

"Ik begrijp wat Patrick bedoelt als hij zegt dat zowel focussen op de sprints als een klassement dan niet meer haalbaar is. Remco verdient een volledige Tour-ploeg die om hem is heen gebouwd, en dat geldt ook voor Tim Merlier en mijzelf", zegt hij in De Telegraaf.

"Ik ben geen Wout van Aert die bij Jumbo zowel de rol van knecht voor de klassementsmannen kan vervullen, sprints wint en ook nog in tijdritten heel sterk is. Het zou mooi zijn als ik toch één of twee mannen mee krijg en Remco drie of vier", hoopt Jakobsen toch.