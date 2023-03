Arnaud De Lie en Lotto-Dstny kregen een reality check in Parijs-Nice

Arnaud De Lie en Lotto-Dstny werden in Parijs-Nice geconfronteerd met de werkelijkheid. Er is nog wat werk als De Lie zich wil mengen in massasprints met echte sprinters.

Arnaud De Lie debuteerde vorige week in Parijs-Nice in een rittenkoers in de WorldTour. Ook nog maar zijn zevende koers in de WorldTour in zijn hele carrière. En daar is toch een en ander duidelijk geworden.

Ten eerste dat De Lie nog wat boterhammen moet eten om echt mee te doen met de echte topsprinters. Vooral zijn positionering voor de sprint moet nog stevig verbeterd worden.

Maar De Lie is nog maar 20. Niet veel topsprinters deden op die leeftijd al mee voor de hoofdprijzen in de sprint. Dat komt dus wel goed in de toekomst.

De Lie heeft een sterkere trein nodig

Maar er is ook een tweede werkpunt. De ploeg rond De Lie moet veel sterker worden. Nieuwkomer Guarnieri, vorig jaar in de trein van Démare, is tot nu toe niet echt een versterking gebleken.

Met De Buyst, Selig en Frison heeft Lotto-Dstny wel een degelijke sprinttrein, maar die reed nog niet samen met De Lie. De ploeg heeft met Ewan nog een topsprinter in haar rangen en moet dus investeren in nog een trein voor De Lie. Als die na 2024 blijft.