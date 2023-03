Florian Vermeersch blij met de nieuwe wind bij Lotto-Dstny: "Dat is de manier waarop ik graag koers"

Florian Vermeersch liet zich in de Ronde van Drenthe een eerste keer zien dit seizoen. Hij werd er vierde en kijkt uit naar de volgende koersen.

In de Ronde van Drenthe reed Florian Vermeersch samen met drie andere renners weg uit een waaier. Maar de Noor Hagenes van Jumbo-Visma reed nog weg van Vermeersch en co en pakte de zege.

Toch is Vermeersch blij met zijn vorm van het moment. "Nokere Koerse en de Bredene Koksijde Classic bieden opnieuw mogelijkheden om ons als ploeg in de kijker te rijden", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Positieve lijn doortrekken

Lotto-Dstny zit dit seizoen al aan vier overwinningen dit jaar en de ploeg trekt zich vooral op aan Arnaud De Lie, die mee zorgt voor een nieuwe wind in de ploeg.

"Dat resulteerde al in mooie overwinningen en resultaten. Nu de belangrijkste periode van het voorjaar er aankomt, moeten we de positieve lijn doortrekken. Er wordt veel initiatief genomen en dat is de manier waarop ik graag koers", zegt Vermeersch nog.