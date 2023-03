Remco Evenepoel zet een nieuwe stap richting de Giro: "Een goede test"

Remco Evenepoel start maandag in de Ronde van Catalonië, maar Soudal Quick-Step heeft nu al zijn selectie voor de Spaanse rittenkoers bekendgemaakt. Het is voor Evenepoel een nieuwe stap in zijn voorbereiding op de Giro d'Italia.

Maandag start de Ronde van Catalonië en een van de favorieten op de eindzege is Remco Evenepoel. Hij is de kopman binnen de selectie van Soudal Quick-Step en het wordt een nieuwe stap richting de Giro d'Italia. Evenepoel krijgt Mattia Cattaneo, Jan Hirt, Fausto Masnada, Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke als helpers mee. Het doel is om een etappezege te boeken en voor een goed klassement te vechten. Al beseft de ploeg ook dat het een zware Ronde van Catalonië zal zijn. Er zijn maar liefst 3 aankomsten bergop. Dat zijn Vallter, La Molina en Mirador del Portell. Vooral die laatste vind de ploeg zwaar, met zijn 9 km aan 8,4% en stroken tot 20%. "Na hun hoogtestage is de Ronde van Catalonië een goede test om te zien waar ze staan. We hopen om elke keer in het midden van de actie te zitten om zo de spirit en mentaliteit van de Wolfpack te tonen", vertelde ploegleider Klaas Lodewyck op de website van de ploeg.