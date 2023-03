Topfavoriet Tadej Pogacar kent zijn ploegmaats voor Milaan-San Remo

Team UAE Emirates heeft al zijn selectie voor Milaan-San Remo bekend gemaakt. Zo kent topfavoriet Tadej Pogacar al zijn ploegmaats voor La Primavera.

Na zijn dominantie in Parijs-Nice is Tadej Pogacar bij velen nog meer de te kloppen man om zaterdag Milaan-San Remo te winnen. Ook kent hij ondertussen al zijn ploegmaats. Hij zal Alessandro Covi, Davide Formolo, Felix Grosschartner, Domen Novak, Matteo Trentin en Diego Ulissi naast zijn zijde hebben.

Kopman Pogacar kijkt al naar La Primavera uit. "Milaan-San Remo is een mooie wedstrijd", staat er op de website van UAE Team Emirates te lezen. "Ook ken ik de wegen goed, want ik Monaco ligt er niet zo ver vandaan. En soms ligt de Poggio dan op mijn trainingsparcours."

Voor zaterdag weet Pogacar al wat hij zal doen: "In mijn hoofd zitten al enkele scenario's over hoe de wedstrijd zal evolueren, maar de koers is onvoorspelbaar en een van de moeilijkste wedstrijden om te winnen."

Ondertussen is Pogacar nog van Parijs-Nice aan het recupereren, maar is hij zich ook al weer op de wedstrijd aan het voorbereiden. Ook ziet hij zichzelf niet als enige optie: "We hebben een sterke ploeg en samen rijden we ook goed. Daarom denk ik dat we in de finale meerdere opties zullen hebben."