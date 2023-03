Waarom de beste renner niet altijd wint in Milaan-Sanremo: "Maar dat is wel een voorwaarde"

Met Milaan-Sanremo staat zaterdag het eerste Monument van het jaar op het programma. Volgens velen ook de moeilijkste om te winnen.

Milaan-Sanremo is wellicht het Monument dat voor het minst lang voor spanning zorgt door zijn erg lange aanloop. Maar in de finale is het wel altijd razend spannend. Veel renners slagen er dan ook nooit in om La Primavera te winnen.

Matej Mohoric in 2022, Jasper Stuyven in 2021. Het zijn niet meteen de allergrootste namen op de erelijst. Die grote namen winnen dan ook niet veel in de klassieker. Ook Philippe Gilbert beet zijn tanden erop stuk en won Sanremo als enige Monument niet.

De beste wint niet altijd in Milaan-Sanremo

Jürgen Roelandts, 3de in 2016 en 5de in 2018, kwam twee keer dicht in de buurt van winst. Volgens hem hoef je ook niet de beste te zijn om Milaan-Sanremo te winnen, de kans is zelfs groter dat je er wint dan in elke andere klassieker door niet de beste te zijn.

"Voorwaarde is wel dat je nog altijd goed genoeg bent om de laatste dertig, veertig kilometer aan boord te blijven. De Cipressa is geen makkelijke klim, zeker niet als Tadej Pogańćar daar dit jaar zijn ploeg al vol laat rijden", zegt hij bij Het Nieuwsblad.