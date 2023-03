Tim Merlier looft ploegmaat na zijn tweede zege op rij in Nokere Koerse en bewijst criticasters ongelijk

Tim Merlier heeft voor het tweede jaar op rij Nokere Koerse gewonnen. De Belgische kampioen mocht vooral zijn ploegmaat Bert Van Lerberghe bedanken achteraf.

De finale van Nokere Koerse was erg chaotisch met meerdere valpartijen, maar Tim Merlier ontsnapte daar aan. De Belgische kampioen kon rekenen op een sterke Bert Van Lerberghe, die ook het laatste gaatje dichtreed op enkele vluchters.

"De laatste twee rondes werd er volop gekoerst. Het was lastig te controleren, maar ik had een hele sterke Van Lerberghe bij me", zei Merlier in het flashinterview.

"Hij hield bijna alles recht voor ons. En daarna doet hij ook nog eens een goede lead-out. Het is echt klasse werk, bijna onbeschrijfelijk. Het is een droom om erachter te zitten", zei Merlier nog.

Eerste Belgische kampioen die Nokere Koerse wint

"Mijn sprint? Ik heb net mijn waarden gezien en het was niet zo indrukwekkend als vorig jaar, maar toch genoeg voor de zege. Daar ben ik dan wel tevreden mee, voor mezelf en voor de ploeg.

Er werden bij de transfer van Merlier naar de ploeg van Patrick Lefevere vragen gesteld, maar Merlier zit al aan vijf zeges dit seizoen. "Ik bewijs waarom ze mij gehaald hebben. Het is blijkbaar ook de eerste keer dat een Belgische kampioen Nokere-Koerse wint, dat is mooi"