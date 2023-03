Ex-wielerkampioen Stijn Devolder krijgt in eigen dorp eerbetoon: "Nochtans sta ik niet graag in de belangstelling"

Stijn Devolder zal ereburger in Deerlijk worden. Dat zal op 2 april gebeuren, een symbolische dag.

Op 2 april zal Stijn Devolder tot ereburger van Deerlijk gehuldigd worden. Symbolisch, want dat is op dezelfde dag als de Ronde van Vlaanderen die hij in zijn carrière 2 keer won.

"Ik vind dat een hele eer", vertelde Devolder aan Het Laatste Nieuws. "Terwijl ik eigenlijk iemand ben die niet graag in de belangstelling sta, maar het ereburgerschap wijs je niet af. Het is een eer."

Devolder reed in zijn carrière onder meer voor Discovery Channel, Quick-Step-Innergetic, Vacansoleil-DCM en Trek. In zijn carrière boekte hij 18 overwinningen en daar zaten enkele mooie zeges tussen. Zo won hij, zoals al eerder geschreven, 2 keer de Ronde van Vlaanderen. Ook kroonde hij zich 3 keer tot Belgisch kampioen op de weg en 2 keer in het tijdrijden.