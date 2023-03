Onzekerheid bij UAE over het seizoensdebuut van de nummer 3 van de voorbije Vuelta: "Hij blijft rustig"

Juan Ayuso moet wellicht zijn seizoensdebuut nog wat verder uitstellen. Mogelijk debuteert hij pas eind april.

Bij Team UAE Emirates willen ze geen druk op Juan Ayuso zetten. De 20-jarige Spanjaard heeft last van een peesontsteking en moest daardoor al zijn seizoensdebuut uitstellen. De Ronde van Catalonië moest hij al uitstellen en wellicht zal hetzelfde met de Ronde van het Baskenland gebeuren.

"We moeten het stap voor stap en met geduld aanpakken", vertelde ploegmanager Matxin Fernández aan het Spaanse AS. "We weten niet exact wanneer Ayuso kan terugkeren, maar dat kan eind april al zijn. Al gaan we geen druk op hem zetten, want dan gaat hij zich moeten forceren."

Ayuso blijft er kalm bij. "Hij ziet dat de ploeg wint", ging Matxin verder. "Ook weet hij dat het voor zijn eigen bestwil is en het speelt ook mee dat de Vuelta zijn langetermijndoel is. Daardoor blijft hij ook zo rustig." In 2022 werd Ayuso 3e in de Vuelta.