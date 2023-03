Gerben Thijssen haalt ferm uit na zege in Bredene Koksijde Classic: "Complete bullshit"

Gerben Thijssen heeft voor de tweede keer dit seizoen gewonnen. Net als in de GP Monseré was Thijssen de snelste van het pak.

In de GP Monseré was er nog heel wat discussie over wie de winnaar was na de erg nipte finishfoto. Lotto-Dstny en Caleb Ewan trokken zelfs naar de UCI om de overwinning nog te betwisten.

"Nu is het wel duidelijk wie er gewonnen heeft", stelde Thijssen. "Molano trok de sprint echt ongelofelijk hard aan en toen moest ik hard werken om het wiel van Ackermann te houden."

"Ik wachtte bewust even in zijn wiel. Hij ging daarna aan en ik merkte dat ik er nog wel over kon komen. Op honderd meter van de meet moest ik simpelweg alles geven", zei Thijssen nog.

Ferme uithaal na kritiek op GP Monseré

Thijssen moest toch ook nog wat frustraties kwijt. "Op 100 meter van de meet gaf ik nog eens alles en reed ik alle frustratie eruit na alle commentaar over mijn overwinning in de GP Monseré", zegt Thijssen.

"Het is complete bullshit, vandaag toon ik weer dat ik kan winnen. Dit is een dikke middelvinger naar de rest toe: hier ben ik en dit is mijn tweede overwinning van dit seizoen. Het is echt fantastisch."

"De ploeg heeft vandaag zijn uiterste best gedaan. Het is ongelofelijk als je ziet hoe wij met zijn vijven voor elkaar door het vuur gaan. Ze hebben een geweldige job afgeleverd."