Jonas Rickaert, die zijn rentree maakt in de Bredene Koksijde Classic, zat erg diep na tweede operatie: "Dat speelde constant door mijn hoofd"

Jonas Rickaert staat in de Bredene Koksijde Classic weer aan de start van een koers. Na een tweede operatie aan een vernauwde liesslagader is hij weer helemaal klaar om te koersen.

Jonas Rickaert onderging vorig jaar twee keer een operatie aan een vernauwde liesslagader. Na Gent-Wevelgem stond hij een half jaar aan de kant na een operatie. Hij kwam in september nog terug in het peloton maar kreeg opnieuw last.

Rickaert onderging weer een operatie en de ellende lijkt nu eindelijk allemaal voorbij. Normaal zou hij pas eind april terugkeren naar het peloton, in de Ronde van Turkije, maar de trainingen verliepen zo goed dat zijn rentree werd vervroegd.

Dankzij vriendin en dochter negatieve gedachten kunnen verdringen

Maar Rickaert heeft wel erg diep gezeten tijdens zijn revalidatie. "Zelfs al had ik geen klachten, dan dacht ik toch soms dat het er nog was. Dat speelde constant door mijn hoofd, ik kon dat heel moeilijk van mij afzetten. Bij het minste wat ik deed, dacht ik dat ik iets voelde", zegt Rickaert bij Het Nieuwsblad.

Maar Rickaert vocht terug en dat mede dankzij zijn vriendin Katrijn. "Ik moet mijn vriendin bedanken. Het was zij die bleef zeggen dat alles goed zou komen, dat ik vertrouwen moest hebben in de dokters." Ook de geboorte van zijn dochter Billie Lou heeft Rickaert geholpen om de negatieve gedachten achter zich te laten.

Voor zijn eerste koers hoopt Rickaert vooral dat hij kan uitrijden, plezier kan beleven op de fiets en dat hij zaterdag met een goed gevoel kan opstaan. En dat het liefst pijnvrij.