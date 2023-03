Mathieu van der Poel neemt drastische beslissing: "Daar heb ik geen behoefte meer aan"

Heel wat renners delen veelvuldig hun gegevens over trainingen op Strava. Maar Mathieu van der Poel heeft er geen nood meer aan.

Onder meer Remco Evenepoel pakte de afgelopen dagen uit met enkele straffe prestaties op training die hij achteraf deelde op Strava. Ook Mathieu van der Poel deed dat vorig jaar, maar nu niet meer.

Zijn laatste activiteit dateert dan ook van 7 januari van dit jaar. "Ik had voor mezelf uitgemaakt om het één jaar lang te delen omdat ik links en rechts commentaar kreeg dat er over mijn trainingen niets bekend was", zegt Van der Poel bij Het Nieuwsblad en het AD.

Je ziet er toch niks op

Van der Poel vond het vorig jaar leuk om op training zoveel mogelijk KOM's (King of the Mountain, een recordtijd op een bepaalde klim of een bepaalde afstand) aan te vallen en die te verbeteren.

"Nu heb ik er geen behoefte meer aan om dat te delen. Andere renners doen het wel, maar de meeste plaatsen er geen hartslag of vermogens bij en dan heb je er niet veel aan, want je ziet niks", besluit hij nog.