Michel Wuyts ziet een andere Wout van Aert: "Ik wil nu zien wat dat oplevert"

Wout van Aert staat ondanks zijn mindere Tirreno-Adriatico toch als een van de topfavorieten aan de start van Milaan-Sanremo. Maar toch pakte Van Aert enkele keren uit in de Tirreno.

Geen topuitslag van Wout van Aert in Tirreno-Adriatico, behalve de tiende plaats in de 'muurtjesetappe', waar Van Aert veel werk verzette voor zijn kopman Primož Roglič, die nadien ook de zege pakte.

Jan Bakelants ging deze week nog fietsen met Van Aert, maar had die fietstocht niet nodig om Van Aert als topfavoriet te zien voor zaterdag in Milaan-Sanremo.

"Als hij niet valt in de eerste heuvelrit, had hij die gewonnen. Wat hij nadien deed in die murenrit: de wereldtop bergop à bloc zetten, dat zegt genoeg", stelt Bakelants bij HLN.

Wat levert andere aanpak op?

Michel Wuyts wil dan weer zien wat de andere aanpak van Van Aert zal opleveren in de klassiekers. "Van Aert koos er zijn dagen uit. Het staat diametraal op wat hij twee jaar geleden deed in Tirreno: elke dag met Van der Poel en Alaphilippe de boel opkuisen. Ik wil nu zien wat dat oplevert. Hopelijk al in Sanremo, maar zeker in E3", zegt Wuyts.