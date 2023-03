Victor Campenaerts reageert nadat hij met breukje in wervelkolom out is voor de rest van het voorjaar

Een hard verdict voor Victor Campenaerts na de Bredene Koksijde Classic. Hij liep een breukje in lendenwervelkolom op.

Op zo'n 50 kilometer van de streep, in de Moeren, ging Victor Campenaerts zwaar tegen de grond. Hij bleef enkele minuten lang kermend en schreeuwend op de grond liggen.

Campenaerts werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Veurne en daar werd een breukje in lendenwervelkolom vastgesteld. Campenaerts zal daardoor wellicht out zijn voor de rest van het voorjaar.

Grootste supporter van Lotto-Dstny worden

In een persbericht reageerde Campenaerts al. "Ik ben uiteraard enorm teleurgesteld om het klassieke voorjaar met Lotto-Dstny te missen. Iedereen zag dat we op een goede manier waren begonnen aan het seizoen en ik had er enorm veel zin in om die goede flow verder te zetten in de komende klassiekers."

"Helaas zal ik die nu van thuis moeten volgen. Ik ben ervan overtuigd dat mijn ploegmaats nog mooie dingen zullen tonen de komende weken, en vanuit de zetel word ik hun grootste supporter", zegt Campenaerts nog.