Wout van Aert werd verrast in Milaan-Sanremo: "Dat was makkelijker dan verwacht"

Wout van Aert heeft niet voor een tweede keer Milaan-Sanremo gewonnen. In de afdaling kreeg hij het gat met Mathieu van der Poel niet dicht en werd in de sprint voor het podium derde.

Wout van Aert nam het initiatief in de afdaling van de Poggio om het gaf met Mathieu van der Poel te dichten. Maar hij kreeg het gat niet dicht, Van der Poel breidde zelfs nog uit.

Na afdaling van Poggio kreeg Van Aert samen met Ganna en Pogačar het gat niet meer dicht op Van der Poel. Geen tweede zege in Milaan-Sanremo, wel een derde plaats. "Daarmee moet ik tevreden zijn. Ik heb nergens spijt van", zei Van Aert in het flashinterview.

Felicitaties voor Van der Poel

"Mathieu heeft laten zien dat hij heel sterk is, hij deed een geweldige move op een goed moment. Mijn felicitaties voor hem", zei Van Aert over zijn eeuwige concurrent.

"Het ging snel, de hele dag. We hielden de ontsnapping dichtbij. Het was makkelijker dan verwacht op de Cipressa. Er was meer tegenwind dan iedereen van tevoren dacht, dus we gingen met een grote groep naar de Poggio", analyseerde Van Aert.

Op de Poggio bleven de sterksten dan over. "Vooraan zaten we met een klein groepje. Het was een heel sterk gezelschap. Iedereen koerste om te winnen, maar Mathieu was te sterk", besloot Van Aert.