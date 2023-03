🎥 Ruime voorsprong aan de meet en dan doet neoprof dit bij eerste overwinning: hilariteit alom

Aan de meet gebeuren er soms ietwat vreemde, soms zelfs hilarische dingen. Dat was bij neoprof Laurence Pithie (Groupama-FDJ) zondag niet anders.

De 20-jarige Laurence Pithie is een snelle leerling. Een dag na de allereerste podiumplek uit zijn carrière, behaalde de Nieuw-Zeelander ook zijn eerste overwinning. Pithie ging in Cholet-Pays de la Loire koploper Tesson terughalen en bleef vervolgens een aanstormend groepje voor.

Zijn voorsprong was ruim genoeg ten opzichte van die achtervolgers: het was duidelijk dat Pithie eerst aan de meet zou zijn. Maar wat deed hij daar? Niet zijn handen in de lucht steken, wel een ultieme jump plaatsen. Alsof het een millimetersprint betrof. Daar kon achteraf wel eens mee gelachen worden.

A good week for Groupama-FDJ's rookie Laurence Pithie (20).



8 — Nokere Koerse

65 — GP de Denain

2 — Classic Loire Atlantique

1 — GP Cholet-Pays de Loire



🇳🇿er is one of G-FDJ's 7 youngsters they promoted from Conti team to WorldTeam for 2023. pic.twitter.com/HWBJ7ruS0H — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) March 19, 2023

Het is alleszins beter dan het tegendeel, renners die te vroeg stoppen met sprinten en zo de zege nog kwijtspelen. Dat hebben we ook al meermaals gezien in de koers. "Ik was niet zeker dat ik in die laatste kilometer al ver genoeg voorop was. Het was gewoon hoofd naar beneden en alles geven", verklaarde Pithie achteraf.