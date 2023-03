Er is nog meer dan Van Aert: Christophe Laporte verduidelijkt ambitie in voorjaar en verklaart grote sterkte Jumbo-Visma

Jumbo-Visma jaagt nog op meer succes in het klassieke voorjaar. Niet enkel Van Aert, maar ook Laporte zou daar voor kunnen zorgen.

In de Franse krant La Provence blikt die laatste, die net hersteld is van een ziekte, vooruit. "Of ik beter ben dan vorig jaar? Dat gaan we zien in de komende koersen. Ik stel me niet te veel vragen, ik wil gewoon de mooiste koersen winnen."

ALLES GEOPTIMALISEERD

Een duidelijke doelstelling. "In 2022 heb ik grotere koersen gewonnen dan voordien, ik wil daarop voortborduren. Het gaat super goed in de ploeg, die heel menselijk met de renners om gaat, en dan weer heel professioneel is op vlak van materiaal, training, ambitie... Niets wordt aan het toeval overgelaten, alles is geoptimaliseerd."

Kortom: Laporte is heel blij met de werking van de ploeg en de aanpak van de ploegleiders. "Ze begrijpen dat de renners gelukkig moeten zijn om e kunnen presteren. Dat bevalt me."