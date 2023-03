Meteen een lastige laatste kilometer: laten Belgische outsiders zich zien of gooit Roglič meteen kaarten op tafel?

Als zijn gedemonstreerde vorm in de Tirreno een voorbode was, durven we niet uitsluiten dat Roglič al eens zijn duivels ontbindt in Catalonië. Al kunnen evengoed de sprintersnamen naar voren komen.

De openingsetappe van de Ronde van Catalonië vertrekt en eindigt in Sant Feliu de Guíxols. In de 164,6 kilometer die de renners afleggen, dienen drie beklimmingen van derde categorie beklommen te worden (Alt de Santa Pellaia, Alt de la Ganga, Alt de Romanyà) en één klim van tweede categorie (Alt des Angels). Het is dus zeker geen volledige vlakke rit, al valt het naar Catalaanse normen nog behoorlijk mee. In principe zal er nog veel volk bijeen zitten in de finale, zeker omdat de top van de Romanyà, de laatste klim, op 25 kilometer van de meet ligt. GEEN VRIJGELEIDE VOOR SPRINTERS De pure sprinters krijgen echter zomaar geen vrijgeleide. De laatste kilometer loopt nog vier procent omhoog, echt nog een steile puist. Mogelijk iets voor de sterke sprinters met een machtsspurt. Milan Menten zal zijn goede vorm willen bevestigen. Al kan het ook zo zwaar worden dat een Dylan Teuns zijn kans waagt of Roglič al een statement maakt.