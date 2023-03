Remco Evenepoel ziet al een concurrent wegvallen: favoriet mag al een kruis rond zijn klassementsambities maken

In de finale van de openingsrit in de Ronde van Catalonië was er op het einde een zware val. Onder meer Adam Yates was erbij betrokken. Hij verloor meer dan 10 minuten.

Het was een hectische finale. Er zat wat relief in. Ook was het bochtig en was er hier en daar wat straatmeubilair. Op zo'n 5 km van de streep was er dan ook een valpartij door een onoplettendheid binnen het peloton. Meerdere renners lagen op de grond en Dario Cataldo van Trek-Segafredo leek het voornaamste slachtoffer en gaf op. Ook Adam Yates van Team UAE Emirates was bij die val betrokken. Zijn ploeg liet al snel weten dat hij enkele schaafwonden aan die val overhield. Yates kon verder en haalde streep. Al verloor hij wel meer dan 10 minuten. Zo kan Yates al meteen een kruis over zijn klassementsambities maken. Remco Evenepoel en Primoz Roglic moeten dus met de renner van UAE voor het klassement geen rekening meer houden.