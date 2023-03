Analyse Belgische klimweelde in Catalonië: jongerenklassement gedomineerd door jonge Belgen

De Belgische klimweelde is groot in de Ronde van Catalonië. Na de tweede rit staan vier Belgische jongeren in de top vijf van het jongerenklassement.

De jonge Belgen doen het voorlopig uitstekend in de Ronde van Catalonië. Ze domineren voorlopig zelfs het jongerenklassement, met vier Belgen in de top vijf. Van het talent van Evenepoel moet niemand meer overtuigd worden, maar ook de andere Belgen maken dus indruk. Ilan Van Wilder (22) toonde zich weer een goede ploegmaat voor Evenepoel met een kopbeurt en werd ook nog 19de in de rit. Net na Van Wilder eindigde Lennert Van Eetvelt (21). De jonge Belg van Lotto-Dstny kende een goed begin van zijn eerste profseizoen met twee podiums in de Challenge Mallorca. Daarna sukkelde hij wat zijn heup, maar in Catalonië lijkt hij er weer te staan. Uijtdebroeks toont zich alweer Maar ook Cian Uijtdebroeks, die zijn eerste rittenkoers in de WorldTour rijdt, maakte indruk. Op de lange slotklim in rit twee werd hij tiende, net na zijn ploegmaat en Girowinnaar Hindley. En Uijtdebroeks is altijd nog maar 20. Na Evenepoel wordt Uijtdebroeks beschouwd als het grootste Belgische talent om een grote ronde te winnen in de toekomst. Met een Evenepoel die telkens in de schijnwerpers rijdt, kan Uijtdebroeks groeien in de schaduw. Maar de eerste voortekenen zijn alvast goed.