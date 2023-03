Enkele dagen na de 'dikke middelvinger' heeft Gerben Thijssen dit te zeggen over zijn uitspraken

Gerben Thijssen won na de GP Monseré ook de Bredene Koksijde Classic. Na de race reageerde hij erg ferm, daar heeft hij nu spijt van.

"Nu is het wel duidelijk wie er gewonnen heeft. Op 100 meter van de meet gaf ik nog eens alles en reed ik alle frustratie eruit na alle commentaar over mijn overwinning in de GP Monseré."

© photonews

"Het is complete bullshit, vandaag toon ik weer dat ik kan winnen. Dit is een dikke middelvinger naar de rest toe: hier ben ik en dit is mijn tweede overwinning van dit seizoen. Het is echt fantastisch", aldus Gerben Thijssen in zijn interview na de zege.

Nu is hij in De Tribune teruggekomen op die uitspraken: "Het was dom van mij. Het probleem is dat ik te eerlijk ben."

Leerproces

"Het is een leerproces. Ik leer de finales, de sprints en de media kennen", is Thijssen zich bewust van de impact van zijn woorden.

"Ik was euforisch en dan zeg je soms dingen waar je later spijt van krijgt." De komende weken kan de 24-jarige sprinter alweer bijleren.