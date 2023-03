Gerben Thijssen onthult geheim dat voor de motivatie van zijn twee overwinningen zorgde

Gerben Thijssen maakte vorig jaar de overstap van Lotto-Dstny en won in 2022 drie keer voor de ploeg. Dit jaar zit hij aan twee overwinningen met de GP Monseré en de Bredene-Koksijde Classic.

Dat geeft Thijssen vertrouwen. "Dat de ploeg alles inzet op mijn sprint, is erg leuk om te horen. Eens je in de winnende flow zit, gaat het wat makkelijker om opnieuw te winnen", zegt Thijssen bij Sporza.

Maar daar hoeft het niet te stoppen voor Thijssen, die zich ook wil bewijzen in een grote ronde dit jaar. De Vuelta staat normaal gezien op zijn programma. Maar ook de komende jaren rijdt Thijssen dus voor Intermarché-Circus-Wanty.

Contractverlenging als motivator

Het contract van Thijssen liep dit jaar af, maar hij tekende dus bij tot eind 2025. Dat contract tekende hij al voor de GP Monseré. Het zorgde voor rust en extra motivatie voor Thijssen, met resultaat dus.

"Twee extra jaren zijn een bekroning voor het werk dat de ploeg en ik geleverd hebben. Dat zorgt ook voor rust in mijn hoofd. Zelfs al mocht het voortaan minder gaan, heb ik toch zekerheid van een mooi contract", zegt Thijssen nog.

