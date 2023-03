Italiaanse veteraan debuteert voor zijn nieuwe team en is meteen ambitieus: "Gemotiveerder dan ooit"

Domenico Pozzovivo rijdt met de Internationale Wielerweek Coppi & Bartali zijn eerste wedstrijd van 2023. En ook zijn eerste voor zijn nieuwe team Israel-Premier Tech.

Vorig jaar tekende Domenico Pozzovivo (40) pas half februari een contract bij Intermarché-Wanty-Gobert. De Italiaan bevestigde dat hij dat contract waard was met een achtste plaats in de Giro.

Maar een nieuwe samenwerking kwam er niet tussen de twee partijen. Door het mislukte project van B&B Hotels waren de plekjes al schaars geworden bij de ploegen. Maar Pozzovivo kreeg bij Israel-Premier Tech toch nog een nieuw contract.

Nooit langer moeten wachten op eerste koers

De Italiaan begint in de Internationale Wielerweek Coppi & Bartali aan zijn voorbereiding op een nieuwe Giro. "Er zijn momenten geweest dat ik dacht dat mijn carrière voorbij was maar ik weigerde de hoop op te geven", zegt Pozzovivo via de sociale media van zijn team.

"Ik heb nooit langer moeten wachten op mijn eerste wedstrijd van het seizoen als nu maar ik ben gemotiveerder dan ooit. Ja, ik ga meestrijden voor het algemeen klassement. Wat is het nut van wedstrijden als je jezelf geen doelen vooropstelt?"