Jumbo-Visma-trainer vol lof over Tadej Pogačar: "Daarvoor moet ik hem danken"

Jumbo-Visma en Jonas Vingegaard ondervonden in Parijs-Nice hoe goed Tadej Pogačar al was dit jaar. Maar toch blijven ze bij de ploeg rustig en ook vol lof voor Pogačar.

"We hebben geleerd van Parijs-Nice, maar we laten het geen probleem worden. We hebben nog altijd heel veel vertrouwen in onze aanpak met Jonas voor de Tour de France", zegt Jumbo-Visma trainer Mathieu Heijboer bij VeloNews.

"We weten inmiddels dat Jonas en de rest van de ploeg 100, of zelfs 110, procent moeten zijn om Pogacar te kloppen", zegt Heijboer nog. "Jonas en de ploeg begrijpen echter wat er gebeurd is en we zijn nog altijd vol vertrouwen bezig met datgene we aan het doen zijn.

"Het is echter ook een cadeau om zo'n tegenstander als Pogacar te hebben. Hij laat ons de limieten opzoeken, dus daarvoor moet ik hem danken", klinkt het nog bij Heijboer.