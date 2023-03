Remco Evenepoel kijkt uit naar eerste aankomst bergop, maar zal niet voor het eerst winnen in regenboogtrui: "Spijtig"

Remco Evenpoel krijgt in de Ronde van Catalonië dinsdag een stevige test. De slotklim naar Vallter 2000 is 15,1 kilometer lang aan 6,7% gemiddeld.

Remco Evenepoel werd in de eerste rit van de Ronde van Catalonië meteen tweede na Primoz Roglic. Evenepoel kwam van iets te ver in de sprint en raakte de Sloveen niet meer voorbij.

Zoals gezegd is de tweede etappe voor de echte klimmers, met aankomst in een skioord. Voor de slotklim ligt nog de Coll de Coubet, zo'n 10,3 kilometer aan 5,4%. Die top ligt wel op 50 kilometer van de meet, maar Evenepoel verwacht vuurwerk op de slotklim.

"Ik denk ook dat vandaag de lastigste van de drie aankomsten bergop gaat worden. Er gaat niet veel afgewacht worden of naar elkaar gekeken - dat zie ik eerder morgen gebeuren wanneer er nog aan afdaling is. Neen, vandaag verwacht ik oorlog", zegt Evenepoel bij HLN.

Geen regenboogtrui

Maandag greep Evenepoel net naast de overwinning, het zou de eerste zijn in zijn regenboogtrui. En ook dinsdag zal Evenepoel niet kunnen juichen in zijn regenboogtrui, want hij draagt de jongerentrui.

"Ik ben spijtig genoeg verplicht met die laatste te rijden. Na enkele kilometers wissel ik en toon ik de jongerentrui", zei Evenepoel nog.

Evenepoel in de jongerentrui